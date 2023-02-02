В Тюмени осудили трех сотрудников незаконного реабилитационного центра в лесу

Центральный райсуд Тюмени отправил на шесть лет в колонию строго режима трех сотрудников незаконного реабилитационного центра. По данным пресс-службы региональной прокуратуры, мужчин признали виновными в преступлениях, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы), ч. 3 ст. 30 пп. «а», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ и пп. «а», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (покушение на похищение и похищение человека), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия).

Как установил суд, весной 2017 года 36-летний тюменец незаконно организовал Центр реабилитации лиц зависимых от психоактивных веществ и оказывал платные услуги. Для работы в нем он привлек трех своих знакомых (один из которых впоследствии скончался). Реабилитируемых содержали в арендованном коттедже, а затем — в деревянных домиках в лесу, в антисанитарных условиях, без оказания им медицинской и психологической помощи. За нарушение распорядка центра людей наказывали.

По данным прокуратуры, четверых граждан поместили в центр вопреки их желанию и удерживали принудительно. В октябре 2020 года одному из них удалось сбежать и обратиться в правоохранительные органы. Так, при обыске в помещении было обнаружено огнестрельное оружие и боеприпасы.

Помимо лишения свободы обвиняемых, суд также удовлетворил гражданский иск в пользу потерпевшего о взыскании с виновных компенсации морального вреда в размере 140 тыс. руб. Приговор еще не вступил в законную силу.

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