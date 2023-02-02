У туроператоров истекло время

Власти оставили туроператоров без ковидной отсрочки на возврат денег туристам. Минэкономразвития отказалось продлевать на этот год постановление, которое давало игрокам рынка возможность временно не платить за отмененные из-за пандемии туры, выяснили «Известия». Принятый в июле 2020-го года документ позволял выполнять обязательства перед отдыхающими по несостоявшимся поездкам до конца 2022-го. В Минэкономики назвали такой срок очень большим, при этом уточнили, что более 90% долгов было погашено. Если в апреле прошлого года речь шла про 40 млрд руб., то в декабре сумма сократилась до 1,5 млрд руб.

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Насколько оправдана отмена такой льготы? И чем это грозит туроператорам? Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян считает, что продлевать отсрочку бессмысленно, а невыплаченных денег на самом деле осталось еще меньше: «Проблема сильно преувеличена. Лоббировать эту пролонгацию пытаются всего несколько туроператоров. Понятно, что у них нет денег. Или они не хотят их отдавать, но это неуважительная причина — люди ждут средства более трех лет.

Львиная доля уже выплачена, осталось 10%, это даже меньше, чем 1,5 млрд руб., и, конечно, эти деньги надо отдать. Пролонгации не будет, и им придется выплатить все в феврале—марте. Турагент всегда выступает на стороне туриста, поскольку он покупает у него путевку, и компания несет полную ответственность перед путешественниками за сохранность средств.

Они будут подавать иски. С окончания пролонгации прошел уже месяц, поэтому первые суды выиграны. Операторы, которые не отдают деньги, поступают незаконно, за что должны понести суровое наказание».

Сейчас власти ищут альтернативы, которые могут защитить туристов и сохранить устойчивость туристической отрасли после того, как отсрочка по выплатам перестала действовать, уточнили в Минэкономразвития. Крупные игроки рынка с этой проблемой разобрались, а вот оставшимся решать ее будет непросто, говорит гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян:

«В зоне риска находятся компании, специализирующиеся на европейских направлениях, азиатских, которые только начали открываться полноценно, или на специфическом продукте, который теперь недоступен или с которым отсутствуют прямые финансовые потоки.

Банки по-прежнему считают туризм токсичным видом бизнеса — получить кредит без поддержки государства практически невозможно.

Скорее всего, следует ожидать не волну, конечно, но единичные банкротства, поскольку сами туристы не намерены ждать, когда им уже отдадут средства. С другой стороны, выбивать их с партнеров, которые не готовы возвращать деньгами, а вместо этого предлагают продукт, к которому нет доступа у российского туриста, тоже уже бессмысленно.

Если туроператор решил не прекращать свою деятельность, то ему надо начать выплаты из средств, полученных за текущие заявки. Но мы видим, что Минэк немножко толкает их к пирамидальной схеме и ставит под угрозу не только путешествия людей, у которых они не состоялись в пандемию, но и тех, кто поедет сейчас. С другой стороны, реальной поддержки, за исключением этой отсрочки, никто никакой не ожидает.

Политическая и экономическая конъюнктура не способствует сверхзаработкам, чтобы гасить обязательства перед туристами именно с прибыли».

В ассоциации «Турпомощь» заметили, что туроператоры на конец 2022-го года были должны за отмененные туры гораздо больше денег, чем указывает Минэкономразвития. По ее данным, речь шла о 4-6 млрд руб.

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Владимир Расулов