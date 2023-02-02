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Гособвинение запросило 5,5 лет колонии для экс-замглавы минздрава Челябинской области

В Центральном районном суде прошли прения сторон по уголовному делу бывшего заместителя министра здравоохранения Челябинской области Александра Кузнецова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями. Гособвинитель попросил назначить ему 5,5 лет лишения свободы в колонии общего режима с запретом занимать должности на госслужбе на два года.

По версии следствия, чиновник с марта по декабрь 2020 года обеспечил нескольким коммерческих компаниям победы в конкурсных процедурах и подписание с ними контрактов на поставку томографов в медучреждения на общую сумму более 191 млн руб. В частности, договоры заключили с ООО «Уралмедрезерв» — на 47 млн руб., с ООО «Регион-сервис» — на 47,5 млн руб., с ООО — «Медпроект-Зауралье» на 46,5 млн и 50 млн руб. Оборудование оплатили по заведомо завышенной стоимости. Ущерб бюджету превысил 82 млн руб.

Вторым фигурантом уголовного дела о хищениях при закупках минздрава Челябинской области является гендиректор гендиректор ЗАО «Медсервис-регион» Елена Селищева. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями. Как считает следствие, предпринимательница ввела замглавы минздрава региона в заблуждение и уговорила провести аукционы по завышенной стоимости.

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