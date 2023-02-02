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В модернизацию коммунальной инфраструктуры Воронежской области вложат 2,8 млрд рублей

Программа по модернизации систем коммунальной инфраструктуры Воронежской области предусматривает объем финансирования 2,8 млрд руб. только за 2023-3024 годы. Такие параметры программы были представлены губернатором Воронежской области Александром Гусевым в рамках заседания президиума правительственной комиссии по региональному развитию РФ. 1,8 млрд руб. из этой суммы будет предоставлено Фондом развития территорий, еще 1 млрд руб. — из регионального бюджета.

В целом действие программы рассчитано до 2027 года. В ее рамках в области планируется провести реконструкцию и модернизацию более 320 км водопроводных и тепловых сетей. Предполагается, что это поможет снизить аварийность коммунальной инфраструктуры в регионе почти на 12%. В частности, работы затронут инфраструктуру Острогожска, Панино, Поворино, Углянца (Верхнехавский район), Нижнего Мамона (Верхнемамонский район) и других населенных пунктов региона. Проект программы одобрен вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

Мария Старикова

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