Прокуратура выявила нарушения противопожарного законодательства на ижевском ипподроме

Нарушения противопожарного законодательства обнаружили в бюджетном учреждении «Государственная конюшня «Удмуртская» с ипподромом» после обращения гражданина. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, при проверке было установлено, что в учреждении нет системы пожарной автоматики и пожаротушения, заужена ширина путей эвакуации, отсутствуют первичные средства пожаротушения и устройства для самозакрывания. Кроме того, не обеспечен запас воды для наружного противопожарного водоснабжения, пожарные гидранты находятся в ненормативном состоянии.

Прокурор внес представление руководителю учреждения, однако устранены они не были. Поэтому он обратился в суд, который удовлетворил требования прокурора в полном объеме.