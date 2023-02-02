В Сочи самый дешевый дом у Черного моря стоит 17 млн рублей

Самый недорогой частный дом, расположенный в границах стометровой береговой линии в Сочи, можно купить за 17 млн руб. Об этом «Риэлти Таймс» рассказал эксперт по местному рынку недвижимости Кирилл Флутков.

Объект 1954 года постройки расположен в Лазаревском районе. Его площадь составляет 146 кв. м.

Всего в Сочи продают 6,5 тыс. объектов ИЖС. Среди них — 147 коттеджей площадью от тысячи кв. м. Также в городе-курорте продается около 30 частных домов.

«Спрос на элитные дома в Сочи почти всегда стабилен, и резких перепадов мы не наблюдаем. Сделки в этом сегменте всегда есть, но их довольно мало относительно общего числа продаж в городе. Например, объекты стоимостью выше 1 млрд рублей для Сочи являются редким зверем, при этом событием продажа такого дома не является», — отметил господин Флутков.

Екатерина Мухамедова

Читайте нас в Telegram