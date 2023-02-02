В Сочи женщину оштрафовали за публикацию неонацистского приветствия

Жительница Сочи признана виновной в публичной демонстрации экстремисткой символики, за совершение административного правонарушения ей назначено наказание в виде штрафа в сумме 2 тыс. руб., сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. В деле фигурирует надпись на корейском языке, которую женщина разместила в одном из мессенджеров.

О какой именно надписи идет речь, в суде не сообщают, по данным «Ъ-Юг», опубликованное на корейском языке словосочетания переводится как «Слава Украине». Этот лозунг является приветствием членов неонацистских группировок, в том числе УНА-УНСО, «Правый сектор» и «Тризуб имени Степана Бандеры». В 2014 году Верховный суд РФ по иску Генпрокуратуры признал украинские националистические организации экстремистскими и запретил их деятельность в России.

По данным объединенной пресс-службы судов края, женщина полностью признала вину и просила назначить ей минимальное наказание.

Анна Перова, Краснодар