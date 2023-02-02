Советник главы администрации Таганрога Владимир Арцибашев задержан сотрудниками ФСБ

В Ростовской области сотрудники Федеральной службы безопасности задержали советника главы администрации Таганрога Владимира Арцибашева, сообщил «Ъ-Юг» источник в правоохранительных органах.

Как рассказал собеседник, Владимира Арцибашева отправили в Рязань, где местное ГУ МВД возбудило в отношении задержанного уголовное дело по ч.4 ст.159 УК (мошенничество). По данным 161.RU, чиновника подозревают в махинациях при госзакупках на сумму в 16 млн руб.

Господин Арцибашев занимал должность советника бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова. В Ростовской области Владимир Арцибашев до 2017 года был заместителем главы администрации Ростова по вопросам ЖКХ Виталия Кушнарева. Уволился с должности по собственному желанию.

Анастасия Назарова