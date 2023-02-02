К 2024 году в Татарстане установят 36 новых зарядных станция для электрокаров

В Татарстане к 2024 году появятся 36 новых зарядных станций для электрокаров. Об этом на круглом столе на тему развития автоэлектротранспорта в России заявил замглавы Минпромторга республики Марат Минибаев.

По его словам, в частности, в Татарстане могут ввести бесплатную парковку для электрокаров на всех муниципальных стоянках, а также рассматривают вариант с введением льготного транспортного налога.

В настоящее время в Татарстане работают 158 зарядных станций для электрокаров. Общее количество электромобилей в регионе составляет 304.

"Ъ-Казань"