Покидает пост заместитель управляющего делами губернатора Челябинской области

Заместитель управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области — главный бухгалтер Ирина Орлова увольняется по собственной инициативе. Контракт с ней будет расторгнут с 17 февраля, сообщается в постановлении на портале правовой информации.

Ирина Орлова занимала пост замруководителя управделами губернатора и правительства Челябинской области с декабря 2018 года. До назначения работала в контрольно-счетной палате региона.

Управление делами губернатора и правительства Челябинской области занимается вопросами материально-технического обеспечения органов власти и проведения мероприятий с их участием.