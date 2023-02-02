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Покидает пост заместитель управляющего делами губернатора Челябинской области

Заместитель управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области — главный бухгалтер Ирина Орлова увольняется по собственной инициативе. Контракт с ней будет расторгнут с 17 февраля, сообщается в постановлении на портале правовой информации.

Ирина Орлова занимала пост замруководителя управделами губернатора и правительства Челябинской области с декабря 2018 года. До назначения работала в контрольно-счетной палате региона.

Управление делами губернатора и правительства Челябинской области занимается вопросами материально-технического обеспечения органов власти и проведения мероприятий с их участием.

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