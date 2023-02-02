В 2022 году 11 новых тепловозов поступило в Ростовскую область

В рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» в 2022 году парк Северо-Кавказской железной дороги пополнился 11 новыми тепловозами, сообщает пресс-служба компании.

Маневровый тепловоз серии ТЭМ31 теперь эксплуатируется в локомотивном депо Сальска. Еще 10 тепловозов серии ТЭМ18ДМ работают на станциях Ростовской области. Устаревшие локомативы выходят из эксплуатации СКЖД.

Ранее сообщалось, что за 10 месяцев 2022 года количество отправленных пассажиров с крупнейших вокзалов СКЖД выросло на 34%, составив 29 млн человек.

Анастасия Назарова