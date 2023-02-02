Свердловские архивы представили документы о Сталинградской битве

В Екатеринбурге в мультимедийном парке «Россия — Моя история» открылась выставка «Свердловск — Сталинграду». Она посвящена 80-летию годовщины победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками в битве под Сталинградом. В частности, на выставке представили документы семь архивных учреждений Свердловской области.

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«Можно без преувеличения сказать, что Свердловская область во время Сталинградской битвы сыграла определенную роль, которую отражают архивные документы. Например, на Урал был эвакуирован ряд промышленных предприятий, было эвакуировано гражданское население. Свердловская область активно участвовала в восстановлении Сталинградской области после окончания Великой Отечественной войны»,— рассказал «Ъ-Урал» начальник управления архивами Свердловской области Роман Тараборин.

На выставке рассказывается об уральцах, награжденных медалью «За оборону Сталинграда», представлены их воспоминаниями. «Очень важно, что представлены артефакты, обнаруженные поисковыми отрядами. Это живая связь времен поколений, которая сегодня из небытия возвращает фамилии реальных людей, защищавших нашу Родину в Сталинградской битве»,— отметила министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

Выставку «Свердловск — Сталинграду» дополняет федеральный мультимедийный проект «Сталинград — история Победы», который наполнен большим количеством оцифрованных архивных документов, фото и видеохроникой. История Сталинградской битвы предстанет перед зрителем в хронологическом порядке и охватит ключевые сюжеты сражения: «Воздушная блокада», «Бои на дальних и ближних подступах к Сталинграду», операция «Зимняя гроза», «Тацинский рейд», «Кольцо», «Бои за северные районы Сталинграда», «Мамаев курган», «Дом Павлова». Особое внимание авторы выставки уделили героям, в цифровой экспозиции используются личные архивы и документы участников боев.

Сталинградская битва — одно из крупнейших сражений Великой Отечественной войны, стала переломным моментом в ходе всей Второй мировой войны. Битва продолжалось 200 дней с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. Она закончилась разгромом немецких сил. В плен был взят генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс. Триумф имел не только военно-политический, но и моральный характер. Потери со стороны СССР в битве составили более 1 млн человек.

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Елена Медведева