Годовой ввод жилья в Ленобласти впервые превысил показатели Петербурга

Ввод жилья в Ленинградской области по итогам 2022 года составил 3,96 млн кв. м, что впервые превысило показатели ввода в Санкт-Петербурге. В городе за тот же срок ввели только 3,5 млн жилых «квадратов».

По мнению экспертов, такая динамика связана прежде всего с коронавирусными ограничениями, которые закрыли населению возможности путешествий, что вызвало интерес к загородной недвижимости, пишет «Деловой Петербург». Также значительную роль сыграла программа «дачной амнистии», по которой можно поставить на учет не зарегистрированные ранее дома.

Наиболее востребованным типом недвижимости у ленинградцев оказались участки без строений. Но самая большая доля областного жилья пришлась на ИЖС, домов было построено на 2,6 млн кв. м.

Всего сейчас на загородном рынке региона выставлено на продажу 16,8 тыс. объектов. 81% из них — участки без подряда.

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