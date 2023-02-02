На Ставрополье площадь орошаемых земель увеличат до 100 тыс. га к 2024 году

В Ставропольском крае к 2024 году планируют довести площадь орошаемых территорий до 100 тыс. га. Это в 2,5 раза больше, чем в 2016 году, когда стартовала региональная программа развития мелиорации, сообщил глава Ставрополья Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

По информации губернатора, в 2022 году с государственной поддержкой площадь орошаемых полей выросла на 10 тыс. га. Субсидиями воспользовались аграрии Невинномысска, Кочубеевского, Ипатовского и Александровского округов. Мера поддержки продолжит действовать и в 2023 году.

Анастасия Назарова