В 2022 году «Россети Тюмень» подключили к электросетям 7 тыс. потребителей

«Россети Тюмень» в 2022 году подключили к электрическим сетям 7 тыс. новых клиентов, сообщила пресс-служба компании. По сравнению с прошлым годом рост составил 32%.

Свыше 90% новых клиентов — бытовые потребители. За 2022 год к электросетям подключили к электрическим сетям более 6,5 тыс. домов, построек и других частных объектов. «Абсолютным лидером спроса на услугу технологического присоединения в макрорегионе стала Тюменская область, в которой сосредоточены энергообъекты «Россети Тюмень» низкого класса напряжения 0,4 – 10 кВ»,— говорится в сообщении. В 2022 году от жителей региона поступило на 15% больше заявок, чем в 2021 году, и на 100%, чем в 2019 году. Наибольший рост спроса на техподключение произошел в Тюменском районе, где активно развивается загородная недвижимость.

Около 600 договоров техподключения не были исполнены по вине заявителей, подчеркнули в пресс-службе «Россети Тюмень». «Практически каждый десятый заявитель нарушил условия договора и своевременно не подготовил объект для подключения электричества»,— отмечено в сообщении.

По мнению заместителя гендиректора по развитию и реализации услуг «Россети Тюмень» Елены Баклановой, для качественного развития энергетической инфраструктуры необходимо грамотное планирование земельных участков. «Мы неоднократно отмечали отсутствие коридоров под инженерные сети при отведении земель, а также несвоевременную и неполную подачу заявок на ТП застройщиками в угоду мнимой экономии. Пора начать разрабатывать мастер-планы освоения территорий и привлекать к взаимодействию ресурсоснабжающие организации»,— подчеркнула она.

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Алексей Буров