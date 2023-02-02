Одобрено предоставление Саратовской области 1,8 млрд руб. на обновление коммунальной инфраструктуры

Саратовская область получит 1,8 млрд рублей на обновление коммунальной инфраструктуры. Программу развития региона в этой сфере обсудили на заседании правительственной комиссии под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина. Ее проект представил губернатор Роман Бусаргин.

В 2023-2024 гг. на программу планируется направить 2,3 млрд руб., в том числе 1,8 млрд руб. средств из федерального фонда развития территорий. За два года предстоит поменять более 200 км коммунальных сетей.

В числе проектов упомянуты реконструкция водопровода в Пугачеве, строительство нового водопровода в энгельсский поселок Приволжский, капремонт сетей в поселке Соколовый Гагаринского района.

Марина Ковалева