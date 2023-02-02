В Самаре избившего бабушку внука отправили на лечение

Полиция проверила размещенную в сети информацию об избиении бабушки внуком в Самаре. Участники инцидента установлены. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

«19-летний молодой человек, изображенный на видеозаписи, в настоящее время находится на стационарном лечении в медицинском учреждении. Женщина – его бабушка 1949 года рождения – категорически отказывается давать показания по данной ситуации и писать заявление на внука»,– говорится в сообщении.

Также, по информации правоохранителей, инцидент произошел в начале января текущего года в квартире дома в Промышленном районе Самары. Полиция работает на месте происшествия и устанавливает все обстоятельства. Ранее в сети появилось видео, на котором молодой человек бьет ногами пожилую женщину, лежащую на полу в квартире.

Георгий Портнов