В Удмуртии хотят создать экосистему образования для всестороннего личностного развития

Создание экосистемы образования для всестороннего личностного развития видят своей целью в министерстве образования и науки Удмуртии. Об этом на стратегической сессии ведомства заявила министр Светлана Болотникова, сообщает пресс-служба минобрнауки региона. По ее словам, за последние годы в регионе появилась «мощная инфраструктура», и теперь необходимо повышать качество образования. Она отметила, что современные условия для обучения созданы в 85% школ республики, более 90% школ соответствуют современным требованиям обучения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба миниобрнауки Удмуртии Фото: пресс-служба миниобрнауки Удмуртии

Одной из ключевых задач ведомства она назвала решение кадровых вопросов. К работе в этом учебном году приступило почти 500 молодых специалистов, однако проблема дефицита педагогов остается острой. Большая потребность сохраняется в учителях начальных классов, математики, физики, русского языка и литературы, иностранного языка, воспитателях и помощниках воспитателей в детских садах, отметила министр. Сейчас в отрасли трудятся 30 тыс. человек, из них 25% составляют молодые педагоги. По программе «Земский учитель» с 2020 года закрыли 27 вакансий.

Сохраняется проблема и доступности дошкольного образования. По словам Светланы Болотниковой, потребность в дополнительных местах для детей до 3 лет осталась в Ижевске и Завьяловском районе, от 3 до 7 лет — только в Завьяловском районе. С 2018 года построено 57 детских садов, это более 5 тыс. мест. С 2020 года создано 80 дополнительных мест в частных детских садах. В 2023 году планируется обновить содержание дошкольного образования в соответствии с федеральными требованиями.

«Строительство школ, обновление материально-технической базы и оснащение их современным оборудованием — это не только создание комфортной и безопасной среды. Это условие получения качественного образования, возможность для самореализации и развития талантов детей и молодежи. А эффектом должно стать повышение результатов обучения и воспитания»,— прокомментировала Светлана Болотникова.

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