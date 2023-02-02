Нидерланды и Германия могут в апреле объединить сухопутные войска

Процесс интеграции нидерландских и немецких сухопутных войск планируют завершить до конца апреля, сообщил представитель Королевских вооруженных сил майор Марк ван де Бейк Bloomberg. По его словам, окончательное решение должно принять правительство. Вопрос находится на рассмотрении.

На данный момент две из трех сухопутных бригад нидерландской армии объединены с Бундесвером. Оставшаяся 13-я бригада должна объединиться с 10-й танковой дивизией немецкой армии.

Ожидается, что численность после объединения всех подразделений составит около 50 тыс. человек, в том числе 8 тыс. военных из Нидерландов. Стороны планируют изучить возможность совместных закупок военного снаряжения и унификации нормативных актов в военной сфере. Отмечается, что планы по объединению сухопутных войск не затрагивают спецподразделение Нидерландов Korps Commandotroepen.

Леонид Уварчев