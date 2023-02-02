В Приморско-Ахтарске хотят построить центр единоборств

В Приморско-Ахтарске планируют построить центр единоборств и отремонтировать центральный стадион. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

«На базе стадиона "Русь" работают 11 взрослых и детских спортивных клубных формирований, в них занимаются более 300 человек. В 2022 году здесь провели свыше 100 мероприятий — соревнования по футболу, легкой атлетике, многоборью, спартакиаду трудящихся, сельские игры, районные этапы всекубанских турниров»,— говорится в сообщении.

На базе центрального стадиона «Русь» в городе занимаются более 300 человек. Обновление инфраструктуры объекта и строительство центра единоборств позволят увеличить число проводимых состязаний и организовать занятия по новым видам спорта, отметили в администрации.

Анастасия Донскова

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