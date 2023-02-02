Губернатор подписал распоряжение о создании регионального молодежного центра

В Пермском крае создается «Региональный молодежный центр». Распоряжение об этом подписал губернатор Дмитрий Махонин.

Как указано в документе, целями ГБУ «Региональный молодежный центр» являются формирование эффективной молодежной политики, социализация и самореализация молодежи, формирование у нее устойчивой гражданско-нравственной позиции. В штате новой структуры будет работать 11 человек.

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», площадкой для размещения центра может стать пермский кинотеатр «Кристалл». В пресс-службе правительства Пермского края подтвердили, что рассматривают вариант «размещения регионального молодежного центра на базе имущественного комплекса кинотеатра „Кристалл“», однако уточняют, что это только один из обсуждаемых вариантов.