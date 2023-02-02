Учредитель ярославского завода не стал обжаловать приговор о хищении

Учредитель ООО «Завод дорожных машин» Павел Кузнецов из Рыбинска Ярославской области не стал обжаловать обвинительный приговор Мещанского районного суда Москвы по делу о хищении бюджетной субсидии. Как следует из данных картотеки суда, вердикт вступил в законную силу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославская ТПП Фото: Ярославская ТПП

Уголовное дело было возбуждено в 2019 году. Тогда господин Кузнецов был не только учредителем, но и директором предприятия. Следствие считало, что завод дорожных машин неправомерно пользовался федеральными бюджетными субсидиями на возмещение затрат на общую сумму в 349 млн руб.

«В 2016-2019 годах директор завода давал подчиненным указания о приобретении деталей для техники в Китае вместо их изготовления на предприятии»,— утверждали в Генеральной прокуратуре РФ.

В декабре 2022 года Мещанский районный суд Москвы признал Павла Кузнецова виновным в хищении и приговорил к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Как отмечается в карточке дела, ни прокуратура, ни сторона обвиняемого, ни потерпевшие из Минпромторга вынесенный приговор не обжаловали. Вердикт вступил в законную силу. Текст приговора запрещен к публикации.

Андрей Иванов