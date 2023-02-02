Индекс промпроизводства Ленобласти за год превысил прогнозируемый

По итогам 2022 года индекс промышленного производства в Ленинградской области составил 97,1%, что превысило прогнозируемый на 2,5%. Об этом рассказала пресс-служба администрации региона.

«Почти все иностранные компании, которые ушли, нашли эффективных собственников для своих активов и те уже перезапустили производство, либо находятся в процессе. Второй тренд — частные компании оказались очень гибкими, быстро заместили российскими компонентами или компонентами из дружественных стран то, что не смогли покупать в Европе»,— прокомментировал заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

Наилучшую динамику показали отрасли производства бумаги и бумажных изделий (рост на 30,6%) и основных химических веществ (27,3% ). Также к уровню 2021 года выросло производство нефти и нефтепродуктов (+8,7%) и табака (+3,5%).

Господин Ялов подчеркнул, что, несмотря на положительную динамику, окончательные выводы об адаптации отраслей промышленности региона можно будет делать не ранее чем через 2-3 года.

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