Объем просроченной розничной задолженности в Курганской области вырос на 21,5%

За 12 месяцев 2022 года объем просроченной розничной задолженности по кредитам (без учета ипотеки) в Курганской области вырос на 21,5%, или на 950 млн руб. Об этом в своем исследовании сообщает коллекторское агентство «Долговой консультант».

На 1 января 2023 года объем просроченной задолженности по розничным кредитам в Курганской области составляет 5,38 млрд руб., совокупная розничная задолженности — 63,2 млрд руб.

В целом по России объем неплатежей по кредитам за год увеличился на 15,9%, или на 139,5 млрд руб. в абсолютных цифрах. Среди регионов РФ наибольший рост показателя отмечен в Сахалинской области (+35,4%), Хакасии и Крыму — на 34,3%, Ненецком автономном округе (+33,7%) и Северной Осетии — Алании (+32,7%).

Меньше всего просроченная задолженность увеличилась Санкт-Петербурге (+8,4%), в Нижегородской области (+8,7%), Москве (+10,2%) и Ростовской области (+11,1%).