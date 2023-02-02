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обновлено 15:26

Пермская компания пыталась построить жилье на участке под ФОК

Верховный суд РФ отказал пермской компании СРК «А-Строй» в требовании оспорить постановление краевого правительства, устанавливающее спортивную зону на земельном участке по ул. Хабаровской, 46, в микрорайоне Железнодорожном. Как сообщают в пресс-службе регионального минимущества, изначально спорная территория была передана в аренду для строительства спортивного объекта компании «Жилсоцинвест», но новый арендатор — ООО СРК «А-Строй» — решил возвести там жилье.

Договор аренды земельного участка на ул. Хабаровской, 46, был заключен между департаментом земельных отношений и ООО «Жилсоцинвест». Земля предназначалась под спортивный комплекс. Арендатор провел необходимые процедуры для получения разрешения на строительство спортобъекта и ввода его в эксплуатацию. Затем «Жилсоцинвест» заключил договор перенайма с ООО «СРК “А-Строй”». На дату заключения договора участок по ул. Хабаровской находился в зоне среднеэтажной жилой застройки Ж-2. Для приведения граддокументов в соответствие правительство постановило включить эту площадку в зону спортивных и спортивно-зрелищных сооружений ЦС-3. Арендатор посчитал такие действия неправомерными и в суде потребовал отменить постановление региональных властей. Застройщик планировал построить на ул. Хабаровской, 46, жилые дома и объекты коммерческого назначения.

В краевом минимуществе были против этих действий, считая, что земли, предоставленные по акту выбора под спортобъекты, должны использоваться именно по этому назначению.

Требуя оспорить постановление правительства Пермского края, компания «СРК “А-Строй”» дошла до Верховного суда РФ. В судебном процессе позицию пермских властей поддержал и прокурор генпрокуратуры. В результате Верховный суд отменил решения судов трех предыдущих инстанций — СРК «А-Строй» отказали в удовлетворении исковых требований.

По данным Kartoteka.ru, соучредителями ООО «Жилсоцинвест» являются АО «ЦУП» — структура бывшего девелопера «Камская долина» и Пермский жилищный социально-инвестиционный фонд.

ООО «СРК “А-Строй”» занимается строительством, ее единственным учредителем является Ирина Касимова. Возглавляет организацию Виталий Невский.

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