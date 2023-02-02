Пермского тренера приговорили к 17 годам колонии за сексуальные домогательства

Кировский суд Перми признал виновным в сексуальных домогательствах тренера спортшколы. Об этом сообщает 59.ru.

Как установили следствие и суд, 51-летний тренер по тяжелой атлетике домогался своей 12-летней ученицы. Девочка рассказала отцу, родители написали заявление в правоохранительные органы. На следствии тренер своей вины не признавал. Изучив доказательства по делу, Кировский суд приговорил тренера к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.