Рост счетов на воду в Англии и Уэльсе достиг 20-летнего максимума

С апреля счета на воду для домохозяйств в Англии и Уэльсе вырастут на 7,5%, и это самый значительный скачок за последние 20 лет. По данным отраслевой организации Water UK, счет на воду вырастет в среднем на £31 и в год домохозяйства Англии и Уэльса будут платить £448. За подорожанием стоит рост цен на электроэнергию, компании водоснабжения используют 2% электроэнергии страны.

В Water UK подчеркивают, что рост на 7,5% не превышает уровня инфляции (в ноябре она составляла 9,3%, в декабре — 9,2%) и в реальном исчислении счета на воду останутся ниже, чем десять лет назад. Между тем организации защиты потребителей отмечают, что для больших семей счета могут увеличиться больше чем на £31 и что уже сейчас, еще до поднятия цен, каждое пятое домохозяйство в Великобритании испытывает серьезные трудности с оплатой счетов.

Глава Consumer Council for Water (CCW) Эмма Клэнси заявила телеканалу Sky News, что это увеличение цен приведет к росту «неопределенности для и без того с трудом справляющихся домохозяйств в то время, когда они не могут быть уверены в получении необходимой помощи». По мнению госпожи Клэнси, малообеспеченные семьи должны срочно получить поддержку и долгосрочные гарантии, что их счета на воду будут доступными по размеру. В Water UK заверили, что уже отложены £200 млн дополнительно для оказания помощи этой категории людей с оплатой счетов, и подчеркнули, что ни при каких обстоятельствах операторы водоснабжения никого не отключат от сети.

Алена Миклашевская