Уфимцу грозит наказание за пикет в день визита Владимира Путина

Судья Советского райсуда Уфы Юлия Егорова назначила на 6 марта рассмотрение административного дела в отношении 24-летнего Клима Пташинского, подозреваемого в дискредитации ВС РФ (ч. 1. ст. 20.3.3 КоАП РФ), сообщил «Ъ-Уфа» его адвокат Айдар Хызыров.

13 января господин Пташинский вышел на одиночный антивоенный пикет у входа в республиканскую приемную президента РФ на улице Цурюпы. В этот день в Уфе присутствовал Владимир Путин, прилетевший на прощание с бывшим президентом Башкирии Муртазой Рахимовым.

Вину Клим Пташинский не признает.

Карина Мамаева

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