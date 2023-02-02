Умерла гражданка Эстонии Милана Каштанова, на которую 12 лет назад упала глыба льда в Петербурге

Умерла гражданка Эстонии Милана Каштанова, на которую в 2010 году упала глыба льда с крыши в Санкт-Петербурге. Девушка скончалась 31 января, пишут городские СМИ.

Трагедия произошла 5 февраля 2010 года на улице Красного Курсанта. Девушка проходила мимо дома в тот момент, когда крышу очищали ото льда. Место работ никак не было огорожено. В тяжелом состоянии девушку госпитализировали в Мариинскую больницу, она перенесла несколько операций на мозг и долгое время пробыла в коме II степени.

Выйти из комы Милана Каштанова смогла после переезда в нейрореабилитационную клинику РехаНова-Кельн и полностью вернулась в сознание только в октябре 2010 года. Врачи поставили следующий диагноз: дислокация мозга III степени, субдуральная гематома, тяжелейшая диффузная травма головы.

С июня 2013 года девушка лечилась дома в Таллине, со временем она перестала узнавать близких. Молодой человек госпожи Каштановой судился с ЖКС №2 и смог отсудить 10 млн руб., которые покрыли затраты на лечение в Кельне.

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