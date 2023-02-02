В Крыму задержали участника террористического батальона

В Крыму задержали члена украинского крымскотатарского батальона имени Номана Челебиджихана (признан террористическим в РФ). Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на пресс-службу УФСБ Крыма.

По данным ведомства, в 2016 году, находясь на территории Украины, мужчина вступил в организацию. Там он принимал активное участие в деятельности батальона. Вернувшись в Крым спустя несколько лет, мужчина продолжил преступную деятельность.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем). В случае признания вины фигуранта дела судом ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Анастасия Донскова

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