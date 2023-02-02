В 2022 году Башкирия экспортировала 400 тыс. т сельхозпродукции

В прошлом году агропромышленный комплекс Башкирии экспортировал 400 т продукции, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства республики. Объем экспорта, по оперативным данным, составил $291 млн, это примерно на уровне предыдущего года.

66,4% экспорта АПК составляет продукция масложировой отрасли (растительные масла). Остальная доля в структуре экспорта приходится на семена для производства масла, спирты, мед, продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности, зерновые, мясную и молочную продукцию. Продукты из Башкирии экспортируются в Иран, Турцию, Казахстан, Китай, Узбекистан, Белоруссию и другие страны.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте