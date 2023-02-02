В Ижевске в теплоноситель добавят краситель для проверки сетей

В Ижевске проверят теплосети на наличие утечек, неплотностей и несанкционированного разбора сетевой воды с применением красителя «Уранина-А» (флуоресцеина). Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии. Проверку 6 февраля будут проводить специалисты Удмуртского филиала ПАО «Т Плюс» по теплосетям от Ижевской ТЭЦ-2. Она обеспечивает теплоснабжение Устиновского района, частично — Индустриального, Первомайского и Октябрьского районов Ижевска.

Краситель придает теплоносителю зеленый цвет. Он имеет органическое происхождение, прошел необходимую сертификацию и безопасен для человека и окружающей среды. Окрашенная сетевая вода будет циркулировать в трубопроводах систем теплоснабжения в течение нескольких недель, постепенно вымываясь.

Краситель введут только в теплоноситель. Если окрашенная вода появится в кранах горячего водоснабжения, это будет говорит о технических неисправностях тепломеханического оборудования центрального или индивидуального теплового пункта, или о перетоках во внутридомовых коммуникациях. В этом случае жителей просят обратиться в свою управляющую компанию, ТСЖ или по телефону городской информационной службы: 072 (с мобильного телефона 998-072).

По всем сигналам специалисты теплосетей проведут оперативные проверки и необходимые ремонтные мероприятия.