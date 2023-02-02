Британское издательство потратило гонорар самарского фотографа на нужды Украины

Самарский фотограф Арсений Котов рассказал о воровстве со стороны британского издательства. В своем телеграм-канале он сообщил о письме от английских партнеров, отказавшихся заплатить автору положенные гонорары.

Арсений Котов является известным путешественником и фотографом-документалистом советского монументального искусства. По словам самарца, в английском издательстве уведомили, что в одностороннем порядке приняли решение пожертвовать его гонорары Британскому Красному Кресту, «помогающему простым украинским гражданам».

Поскольку британское издательство грубо нарушило условия контракта, фотограф собирается обратиться в суд.

Путешественник, поддерживающий СВО на Украине и посетивший Донбасс, также пожаловался на цензуру в YouTube, где удалили его видеоролик про работу волонтеров в Луганске. Арсению Котову пришлось опубликовать репортаж на RuTube. В марте текущего года фотограф собирается еще раз посетить новые регионы России.

Андрей Сазонов