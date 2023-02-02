Бывшего налоговика будут судить за незаконное занятие бизнесом

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела бывшего заместителя начальника отдела межрайонной инспекции федеральной налоговой службы (ИФНС) города, которому предъявили обвинение в незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ, максимальное наказание — два года лишения свободы). Об этом рассказали в региональном управлении Следственного комитета.

По данным ведомства, обвиняемый вопреки запрету совмещал госслужбу с бизнесом. Как сообщили в прокуратуре, налоговик участвовал в управлении двумя компаниями, которые занимались производством бетона и его сбытом. Директором одной фирмы, выяснили правоохранители, числилась его мать, другой —товарищ. Кроме того, говорится в деле, налоговик давал пояснения и консультации по проводимым в одной из организаций налоговым проверкам.

Задерживать бывшего налоговика не стали, отпустив под подписку о невыезде. Уголовное в отношении него рассмотрит Октябрьский райсуд.

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Илья Николаев