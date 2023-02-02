Почти 400 жилых домов в Адмиралтейском районе Петербурга переключили на резервное тепло из-за аварии

Коммунальная авария на набережной Фонтанки оставила без теплоснабжения 380 домов в Адмиралтейском районе, сообщил «Деловой Петербург» со ссылкой на пресс-службу «Теплосети Санкт-Петербурга». Сейчас здания запитаны по резервной схеме, вернуть штатное теплоснабжение планируется в течение суток.

«На период проведения работ — ориентировочно с 23:00 1 февраля до 23:59 2 февраля — отопление обеспечивается по резервной схеме с возможным ограничением для некоторых зданий»,— приводит издание сообщение пресс-службы предприятия. На время ремонта движение транспорта по набережной Фонтанки от Английского проспекта до Прядильного переулка будет ограничено.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте