«Самый богатый округ по объему предложения нового жилья»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, почему ЮВАО перестал быть первым по числу новых объектов в сегменте «эконом», и в каком районе Москвы выбор в этом классе недвижимости самый широкий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Впервые за семь лет Юго-Восточный округ столицы сместился с позиции лидера сегмента массовых новостроек в городе. Доля ЮВАО в предложении квартир эконом- и комфорт-класса снизилась до 18,5%, посчитали эксперты компании Metrium. Больше всего новостроек этого сегмента можно найти теперь на Западе.

Всего в Москве предлагается около 23 тыс. квартир в новых домах эконом- и комфорт-классов на разной стадии строительной готовности. За год предложение такого жилья в столице выросло более чем на 50%. Во всех административных округах количество квартир в реализации прибавилось, но происходило это неравномерно, что и стало причиной смены многолетнего лидера по объему локального предложения.

ЮВАО, где семь лет подряд было сконцентрировано больше всего массовых новостроек в продаже, уступил лидерство Западному административному округу. На третьем же месте оказался Северный округ. В этой локации девелоперы предлагали чуть более 16% лотов массового сегмента от их общего количества в столице.

Впрочем, больше всего именно жилых комплексов эконом- и комфорт-класса представлено сегодня на севере города — здесь их 20. В ЮВАО — только 17, а в ЗАО — лишь 13. Брокеры полагают, что для массовых жилых комплексов Западного округа характерен более значительный масштаб, поэтому в рамках одного проекта девелоперы могут предложить клиенту на выбор сотни вариантов. Но уже довольно скоро и эта пропорция может скорректироваться. Причина — начало масштабного строительства в районе «Южный порт», который расположен на территории бывшего лидера сегмента. И тогда Юго-Восточный округ вновь может вернуть себе статус самого богатого по объему предложения нового жилья в Москве.