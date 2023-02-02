ХК «Ижсталь» из Удмуртии победил в матче с командой из Воскресенска

Хоккейный клуб «Ижсталь» в домашнем матче одолел команду «Химик» из Воскресенска. Как сообщает пресс-служба ижевского клуба, игра закончилась со счетом 1:0. Автором единственного гола на 35-й минуте стал Сергей Шестаков.

«Очень рады сегодняшней победе. Счет — ближе к плей-оффу. Хотел бы сказать спасибо ребятам за настрой, самоотдачу, терпение. Ошибок было предостаточно, но соперник где-то не смог ими воспользоваться, в каких-то моментах ловили шайбу на себя, и Ярослав Озолин подчистил наши огрехи. В конце матча натиск соперника смогли сдержать, вырвали победу очень нужную для нас»,— прокомментировал главный тренер ХК «Ижсталь» Рамиль Сайфуллин.

3 февраля команда из Удмуртии проведет еще один матч дома против «Рязань-ВДВ».