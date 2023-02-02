«Как правило, финансовые махинации происходят с помощью кодов из СМС»

В середине января Верховный суд признал ничтожным одобренный по СМС кредитный договор в Хоум Кредит Финанс (ХКФ) Банке. Займ оформили третьи лица через интернет-банк. Следом в Центробанке (ЦБ) сообщили, что в России разработали законопроект о самозапрете на получение кредитов. Механизм, по оценке ЦБ, поможет обезопасить граждан от мошенников. Краснодарской адвокат Виктор Мисливец рассказал «Ъ-Кубань», какие способы аннулировать оформленный аферистами кредит существуют сейчас.



Виктор Мисливец

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«Не стоит забывать об алгоритме действий, который позволит аннулировать кредит, который уже оформили мошенники на ваше имя. Как правило, такие финансовые махинации происходят с помощью кодов из СМС-сообщений, которые просят предоставить злоумышленники.

Желательно, чтобы в вашем личном банковском кабинете было подключено СМС - или Push-информирование обо всех совершаемых операциях, тогда вы заранее увидите оповещение о том, что кто-то пытается оформить заявку на кредит. Если такое произойдет, незамедлительно звоните на горячую линию банка и сообщайте, что кредит оформлять не собираетесь. Не надо общаться с мошенниками по телефону. Если вам якобы звонят из банка, в котором у вас даже не открыт счет, тем более, сразу же прекращайте любые разговоры по телефону.

Если все-таки мошенники ввели вас в заблуждение и оформили кредит, нужно начать процедуру его аннулирования максимально быстро. Желательно сразу после того, как вам стало известно о нем или вы заподозрили его оформление.

Необходимо обратиться в полицию с заявлением о совершенном преступлении (мошенничестве). В своем заявлении максимально подробно изложите ситуацию, при которой был оформлен кредит на ваше имя, приложите кредитный отчет из Бюро кредитных историй, в нем будет отображено точное время получения кредита и могут содержаться реквизиты, куда ушли кредитные деньги, а также ваша положительная история заемщика.

Напишите заявление кредитору, в котором сообщите о мошеннической схеме кредитования, приложите свою копию заявления в полицию. Просите провести служебную проверку и отменить заключенную от вашего имени мошенническую сделку. Но кредитор аннулирует такие сделки в редких случаях, скорее всего, вам придется разбираться в суде, для этого и понадобится предыдущий пункт, у обманутого заемщика уже будет пройден досудебный порядок урегулирования, даже если банк вовсе не прислал ответ на заявление заемщика.

Бывают случаи, когда граждане узнают об оформленном без их ведома кредите уже после того как судебные приставы-исполнители начинают процедуру взыскания. Как правило, это происходит на основании судебного приказа, который вы можете обжаловать в течение 10 дней после его получения, если позже, восстанавливайте срок на обжалование.

Судебный приказ будет отменен в любом случае, независимо от мотивировки, определение о его отмене обжалованию не подлежит, а спор должен будет рассматриваться по существу, где стороны будут представлять свои доказательства и обосновывать свои позиции. Это невозможно в приказном производстве.

После отмены судебного приказа напишите заявление в службу судебных приставов заявление об окончании исполнительного производства в виду отмены судебного приказа.

Подготовьтесь к судебному спору, выполнив попунктно вышеизложенную процедуру».

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