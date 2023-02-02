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Сочинку оштрафовали за публикацию экстремистского приветствия на корейском языке

Центральный районный суд Сочи оштрафовал местную жительницу за публикацию корейских иероглифов, обозначающих экстремистское приветствие, в соцсетях. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В ходе заседания было установлено, что 39-летняя женщина разместила в одном из мессенджеров надпись на корейском языке, перевод которой является установленной атрибутикой приветствия запрещенной в РФ экстремистской организации.

В отношении жительницы Сочи было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики). Свою вину женщина признала и попросила назначить ей максимально мягкое наказание. Постановлением суда ей назначили штраф в размере 2 тыс. руб. Решение не вступило в законную силу.

Анастасия Донскова

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