Электромобиль Nissan Ariya получил версию для путешествия от Северного полюса к Южному

Компания Nissan представила электрокроссовер Ariya, который отправится в путешествие от магнитного Северного полюса к Южному полюсу.

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Особенностью полноприводного кроссовера Nissan Ariya e-4orce стали минимальные изменения в конструкцию. Доработки, сделанные известной компанией Arctic Trucks, включают в себя адаптированную под 39-дюймовые внедорожные покрышки BF Goodrich подвеску и измененные колесные арки.

Заявлено, что электромобиль получил перепрограммированную под новые колеса систему полного привода, встроенную кофеварку, площадку для дрона на крыше, а также инновационный зарядный прицеп. Складная ветряная турбина и солнечные батареи будут использоваться для зарядки аккумулятора электромобиля в пути и во время отдыха экипажа.

Напомним, серийный Nissan Ariya был представлен летом 2020 года. Путешествие британцев Криса и Джули Рэмси стартует в марте 2023 года — семейной паре предстоит преодолеть 27 тыс. км.

Максим Вершинин