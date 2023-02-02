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обновлено 13:32

Один из претендентов на должность директора краевого фонда капремонта не прошел тестирование

Тестирование на знание законодательства РФ успешно прошли трое из четырех претендентов на должность директора НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае». Как сообщает пресс-служба мин ЖКХ, это и. о. руководителя фонда Владимир Хлебников, бывший заместитель генерального директора организации Наталья Киселева и пермский предприниматель Степан Ясырев. Бывший начальник управления капитального строительства администрации Перми Константин Горячих на следующий этап конкурса не прошел.

Должность гендиректора краевого фонда капремонта стала вакантной в январе 2021 года, когда возглавлявший организацию с 2017 года Дмитрий Баранов написал заявление об увольнении по собственному желанию после ЧП возле дома на ул. Краснова, 25, где из-за обрушения строительного перекрытия погибли две женщины. Исполняющим обязанности руководителя фонда был назначен бывший глава Кировского района Перми Владимир Хлебников. В начале ноября 2022 года министерство строительства и ЖКХ региона объявили конкурс, в результате которого должен быть выбран новый, полноценный глава фонда капремонта.

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