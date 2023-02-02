Виновного в гибели работника при выгрузке зерна осудили к ограничению свободы

Дзержинский суд Перми вынес приговор в отношении жителя Перми, по вине которого погиб работник Пермского мукомольного завода. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Судом установлено, что в октябре 2021 года обвиняемый, выполняя по договору подряда с АО «Пермский мукомольный завод» работы по выгрузке зерна с баржи, покинул свое рабочее место — причал. При этом он выключил зернозасасывающее устройство, оставил работника завода одного внутри сухогруза с работающим техническим устройством. Потерпевший не имел возможности прекратить работу пневмоперегружателя, был затянут вглубь зерна, и в результате скончался.

Суд признал подсудимого виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорил к наказанию в виде одного года ограничения свободы. Вдова работника обратилась на личный прием к Уральскому транспортному прокурору Владимиру Дроздецкому с просьбой оказать содействие в возмещении морального вреда. По инициативе прокурора суд взыскал с работодателя 4,6 млн руб. в пользу супруги и несовершеннолетних детей. Приговор в законную силу не вступил.