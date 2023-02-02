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Коммерсантъ FM
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«Помимо "горошка" она использовала и фаллические символы»

Дмитрий Буткевич — о Яйои Кусаме и LVMH

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о новой коллекции люксовых предметов Louis Vuitton в коллаборации с японской художницей, которая живет в психиатрической клинике.

Фото: Benoit Tessier, Reuters

Фото: Benoit Tessier, Reuters

Концерн LVMH вовсю сотрудничает с самой известной японской художницей Яйои Кусамой. На рынок вышли 450 разных люксовых предметов с ее фирменными разноцветными горошинами (которые, кстати, по-английски забавно именуются polka-dots – что-то типа «польские точки»). Это сумки, парфюмерные изделия и обувь. А, главное, в витрине флагманского магазина Louis Vuitton на 5-й Авеню в Нью-Йорке в витрине установили робота, очень похожего на Кусаму, который водит кистью изнутри по стеклу.

Посетители пугаются и обсуждают гиперреалистичность фигуры: витринная пожилая японка в стилизованном кимоно, украшенном гигантскими горошинами, поднимает и опускает правую руку с зажатой кистью, слегка поворачивает голову, вращает глазами с припухшими веками, нервно моргает и растягивает рот. Восторженные афроамериканцы комментируют на видео: «Смотри на ее лицо: морщины, брови, ее губы двигают!».

Не знаю, видела ли Яйои результат, может, ей показали записи в ее психиатрической клинике, но она бы точно это одобрила. Художница родилась в префектуре Нагано в 1929 году четвертым ребенком в семье. Психика ее и так была подвижной, а тут еще и властная мать, которая била девочку, выбрасывала ее краски и кисти.

Кусама вспоминала: «Однажды я смотрела на скатерть в красный цветочек. Посмотрев вверх, я вдруг увидела, что те же самые цветы покрывают потолок, окна, стены, всю комнату, мое тело и вселенную. Я почувствовала, что самоуничтожаюсь, растворяюсь в бесконечности времени и пространства, превращаюсь в Ничто. Я поняла, что это происходит не в моем воображении, а наяву, и испугалась».

И все же в 18 лет девушка поступила в школу искусств в Киото, а в 28 уехала в США. В 60-е была заметной участницей пацифистского и феминистского движения. Кстати, помимо «горошка» она очень активно тогда использовала в своем творчестве фаллические символы. С 1977 года — с 48 лет — Кусама живет в психлечебнице. Однако это совершенно не помешало ей открыть несколько лет назад в соседнем районе пятиэтажное здание музея собственных работ.

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