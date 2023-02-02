На Кубани с допандемийного периода число турфирм сократилось на 18%

В Краснодарском крае с начала 2020 по январь 2023 года количество туристических фирм сократилось на 18,4%. Об этом сообщила пресс-служба компании-разработчика софта для бизнеса «Контур».

В январе 2020 года на Кубани работали 2,2 тыс. компаний, предоставляющих туристические услуги. К январю текущего года показатель составил 1,8 тыс. турфирм. Если в период с 2020 по 2021 года рынок снизился на 11%, то в 2022-м — январе 2023-го доля снижения составила только 4,2%.

Всего за последние три года в регионе зарегистрировали 625 новых туристических компаний. Меньше всего пришлось на 2020 год (167). В 2021 году в крае открылись 272 новые организации, в 2022-м — 186. По числу ликвидаций лидирует также 2020 год (-409 фирм). В 2021 году закрылась 361 организация, в прошлом году — 268.

«Количество ликвидированных организаций существенно больше, чем число зарегистрированных. Из-за этого емкость рынка туристических услуг снижается. Можно предположить, что это связано с повышением цен на путешествия и снижением реальных доходов населения»,— отмечают эксперты «Контура».

В III квартале 2022 года доходы россиян упали на 3,4%, в то время как услуги зарубежного туризма подорожали в 1,7 раза.

Анастасия Донскова

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