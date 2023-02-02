Ярославский район стал лидером по строительству жилья в регионе за 2022 год

В Ярославской области в период с января по декабрь 2022 года было построено 796,3 тыс. кв. м. жилых помещений, что на 4,8% больше, чем в 2021 году. Данные предоставил ярославский территориальный орган статистики Ярославльстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В сообщении указывается, что больше всего жилых кв. м. построили и ввели в эксплуатацию в Ярославском районе — 265,2 тыс. кв. м., что составляет 33,3% от общего числа. На втором месте в списке город Ярославль, в котором построили 248,9 тыс. кв. м., что составляет 31,3%. Таким образом, две трети всего жилищного строительства региона приходится на Ярославскую агломерацию.

Меньше всего жилых кв. м. построили в отдаленных районах Ярославской области. В Первомайском МР ввели 2,6 тыс. кв. м. жилья (0,3% от общего числа), в Некоузском районе —1 тыс. кв. м. (0,1% от общего числа).

«Ъ-Ярославль» сообщал, что средневзвешенная цена предложения на рынке строящегося жилья Ярославской области в январе 2023 года выросла на 35,3% по сравнению с январем 2022 года и составила 86 708 руб. за кв.м.

Алла Чижова