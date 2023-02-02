В Башкирии увековечат память разведчика, погибшего в СВО

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ об увековечивании памяти 37-летнего разведчика Алмаза Сафина, погибшего в СВО, сообщается на портале правовой информации.

Именем военнослужащего назовут центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи Башкирии и школу №2 в селе Раевский Альшеевского района, в которой тот учился. Также глава республика предложил администрации Альшеевского района присвоить имя погибшего улице в Раевском и установить его бюст в сельской аллее Славы.

В СВО Алмаз Сафин участвовал с конца сентября прошлого года в должности разведчика-оператора. В январе он погиб. Указом президента России ему присвоено звание Героя России посмертно.

Венера Хисамова

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