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В Ростове экс-главу регионального ФГБУ «Россельхозцентр» осудили на 2 года тюрьмы

Бывшего главу филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской области и зампредседателя «Госсорткомиссия» Владимира Саламатина осудили на 2 года 3 месяца заключения за злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ региона.

В ходе расследования УФСБ и УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ростовской области было выявлено, что Владимир Саламатин, используя свои должностные полномочия, систематически действовал в интересах аффилированного ему ООО «Семенной ресурс», нанося ущерб госучреждениям.

Как ранее писал «Ъ», в 2017-м и 2018 годах Владимир Саламатин руководя филиалом «Россельхозцентра», заключал с ООО «Семенной ресурс» договоры на приобретение зерновых приманок против грызунов на полях. В дальнейшем пестициды распределялись между сельскими хозяйствами региона. Таким образом было приобретено продукции на 8 млн руб. Также глава «Россельхозцентра», по версии следствия, обналичивал денежные средства ООО «Семенной ресурс» через фиктивные организации.

Владимиру Саламатину были предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и по ч. 1 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей) УК РФ. Кировский районный суд Ростова признал бывшего чиновника виновным и назначил наказание в виде лишения свободы и штрафа в размере 100 тыс. рублей.

Анастасия Назарова

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