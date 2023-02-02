В Магнитогорске осудили офицера, заставлявшего солдат работать на земельном участке

Магнитогорский гарнизонный военный суд вынес приговор по уголовному делу командира воинской части Чебаркульского гарнизона, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями. Ему назначен штраф в 40 тыс. руб. Приговор не вступил в законную силу, сообщают в суде.

Установлено, что с 20 января 2022 года майор исполнял обязанности командира воинской части, дислоцируемой в Чебаркульском гарнизоне. Желая сэкономить деньги, он заставлял призывников бесплатно заниматься стройкой на арендованном им земельном участке. Также офицер не обеспечил подчиненных необходимыми для работы средствами индивидуальной защиты, а также полноценным питанием. При этом призывники не исполняли воинские обязанности, при этом получали денежное довольствие как военнослужащие.

Суд признал, что обвиняемый своими действиями подорвал авторитет Министерства обороны РФ, чем повлек серьезное нарушение интересов государства. Фигурант полностью признал вину.