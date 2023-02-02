Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков утверждает, что в Кремле не обсуждают переименование Волгограда в Сталинград. Об этом он заявил на сегодняшнем брифинге.

Господин Песков отметил, что, по данным соцопросов, большинство жителей города не поддерживают инициативу о переименовании.

Сегодня Владимир Путин прилетит в Волгоград. Визит связан с празднованием 80-летия Сталинградской битвы. Планируется, что президент посетит мемориальный комплекс Сталинградской битвы, выступит на торжественном мероприятии и побывает в музее, посвященном битве.

Марина Ковалева