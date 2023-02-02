Марат Хуснуллин одобрил программу модернизации коммунальной инфраструктуры Челябинской области

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин на совещании по вопросам программы обновления ЖКХ одобрил программу модернизации систем коммунальной инфраструктуры Челябинской области. Об этом сообщают в пресс-службе регионального правительства. Ранее программа, общий объем финансирования которой за два года превысит 5 млрд руб., была одобрена федеральным министерством строительства.

Губернатор Алексей Текслер на совещании отметил, что «программа имеет огромное значение для региона» и позволит решить «комплекс застарелых проблем во многих муниципалитетах». «В рамках программы на два года запланировано 162 объекта. Из них 157 линейных, порядка 350 км сетей и пять площадочных объектов. Общая стоимость программы на два года – 5,2 млрд руб. За счет средств Фонда развития территорий – 3,4 млрд, за счет средств областного бюджета – 1,8 млрд руб.».

В рамках программы планируется модернизировать объекты ЖКХ в 31 муниципалитете, включая, как города (Челябинск, Магнитогорск, Златоуст, Сатка, Миасс, Кыштым), так и районы (Аргаяшский, Нагайбакский, Чебаркульский и т.д.).